El motivo por el qué nunca hay que pedir café en el avión

Una azafata ha explicado por qué nunca hay que pedir café o té en un avión. Son muchos los secretos que esconde la tripulación, Jamila Hardwick pasa gran parte de su vida a bordo y este ha sido uno de sus consejos.

«Lo que pasa con el café y el té, es que las tuberías rara vez se limpian», ha señalado la azafata a Inside Edition. Según ha explicado, «las azafatas no beberán agua caliente en el avión. No beberán café natural y no beberán té natural». Durante el vuelo, el agua utilizada para bebidas calientes proviene del grifo.

También advierte de la falta de higiene en otras partes del avión. Concretamente, explica que la bandeja está llena de gérmenes y que los pasajeros deberían llevar una toallita para limpiarla antes de usarla.

Por otra parte, también recomienda tener cuidado con los cobertores del asiento y las almohadas. «Trae el tuyo. Estos se lavan, pero no estamos tan seguros de lo bien que se lavan. Lo mismo para la almohada. Quitarán el forro de la almohada y le darán una nueva, pero aún tiene la almohada allí que está sucia», dice.