La familia Coll, única de Mallorca en el Salón Internacional de Madrid

Som-mits, firma de la familia Coll, es la única marca mallorquina que resiste en ShoesRoom by Momad, la feria del calzado más importante del país, que finalizó el domingo pasado, y donde se presentaron las colecciones Otoño-Invierno 2019/20 y Primavera-Verano 2020.

Momad, con 112 participantes en 2019, llegó a acoger en los años 2004 y 2005 a una docena de fabricantes isleños de zapatos. Ahora, en la edición de septiembre, solo sobrevive Som-mits.

«¿El secreto para ser los únicos mallorquines? –se pregunta su responsable, Marta Coll– Es gracias a nuestras tiendas de Palma, en las que vendemos varias marcas, lo que nos permite invertir en este tipo de feria».

El cambio de localización de Momad calzado, que el mes de febrero pasado se trasladó del Recinto Ferial (Ifema) a La Nave de Villaverde, no les ha favorecido. «En septiembre de 2018, en Ifema, vendimos mucho, sobre todo a clientes extranjeros, un mercado en el que incrementaremos nuestros esfuerzos», explica, a la vez que reclama algún tipo de ayuda institucional para vencer la insularidad, que grava las mercancías entre un 10 y 15 %.

En cuanto a la apuesta de la empresa Som-mits en ShoesRoom by Momad, esta pasa por la diferenciación y la originalidad. «Somos diferentes y por eso la gente nos busca. Lo que tenemos no lo ves en otro lugar y el precio no es desmesurado», explica Coll. En esta ocasión en concreto, presentan calzado con cuñas de rafia multicolores y pedrería, yute con toques metálicos, trenzas más gruesas y lino con tachuelas. «Mostramos una línea para un público más sofisticado y juvenil», asegura. Además, cuentan con otras línea de vestir, más divertida y fresca. Tejidos naturales, tacones y colores vivos son otras de las apuestas de la firma palmesana.

Jaime Mascaró, Pons Quintana, Avarcas Naturals de Menorca, Ria Menorca, Kosma Menorca y Salord Jover/C. Doux también mostraron en esta convocatoria las nuevas propuestas de cara a las temporadas otoño-invierno de 2019/20 y primavera-verano para el año 2020.

Es el segundo salón internacional que se celebra en La Nave, en el distrito de Villaverde.