Santi Taura capea el temporal

Santi Taura ha pasado su época más tormentosa desde que el 30 de junio cerrara su restaurante homónimo en Lloseta. El objetivo era que hacia mitad de julio estuviera abierta su siguiente propuesta gastronómica, Dins, ubicada en el hotel El Llorenç del barrio de sa Calatrava. Hubo una gran cantidad de reservas que se debieron anular y finalmente el restaurante se inaugurará el próximo miércoles, 4 de septiembre.

«Estaban realizados todos los trámites burocráticos pero faltaba pedir la potencia necesaria. Esto no era una cuestión nuestra sola, sino también del hotel. Nosotros no podíamos abrir sin ellos», explicaba el cocinero este martes en Cor, su otro local palmesano, que también ha tenido varios contratiempos, entre ellos el de un retraso por variadas circunstancias, ya que se esperaba que este bar de tapas estuviera operativo en primavera. «Abrí el jueves pensando en hacer una puesta a punto gradual porque creímos que en esta zona de Palma, con tanta oficina y en agosto, no habría tanta gente, pero nos equivocamos».

El jueves lo solventaron, pero el viernes ya fue demasiado. El sistema eléctrico colapsó y eso que la mitad de la cocina no estaba en funcionamiento y el comedor de la planta de arriba estaba cerrado. «Hubo quejas y me sabe muy mal, pero también estoy muy contento por la respuesta que tuvimos del público. A veces hay que dar un paso atrás y decidí cerrar el local para reajustarnos y este miércoles ya volveremos a abrir».

Dins será un restaurante de cocina elaborada, que abrirá de martes a sábado por las noches y viernes y sábados al mediodía y Cor un local que quiere recuperar el «almuerzo de tenedor», que ofrecerá un menú de dos platos por 11 euros y otro de tres por 14. A ver si, finalmente, tras la tempestad, le llega la calma.