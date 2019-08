Encuentran una rana viva en una ensalada del supermercado

Una ensalada en la que había algo más que verdura. Una familia de Wisconsin ha encontrado una rana viva en una ensalada envasada que compró en una cadena de supermercados.

Karlie Allen y su familia, que han denunciado lo ocurrido en las redes sociales, iban a preparar la comida después de haber hecho la comprar en Pick 'n Save. Al abrir la caja de lechuga, encontraron un invitado sorpresa: una rana viva. «Estaba al otro lado de la habitación y escuché un chillido», ha dicho la afectada en una entrevista a CNN.

Por su parte, el establecimiento ha reconocido que no es la primera vez que ocurre. «Es algo que pasa a veces», han dicho.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9