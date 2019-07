Cristina Pedroche: «Mi padre está en paro y mi madre limpia en un colegio»

Cristina Pedroche cumple 10 años en la pequeña pantalla. Con motivo de esta celebración, la presentadora ha concedido una íntima entrevista en la revista ¡Hola!.

La colaboradora de Zapeando ha confesado que, aunque ahora triunfa laboralmente, ha tenido que trabajar muy duro. «Yo vengo de una familia humilde. Aunque mis padres siempre se han matado para darme lo mejor, tenía que trabajar si quería ciertas cosas. A partir de los 16 años fui dependienta, puse copas de noche, hice de azafata de imagen...».

Pedroche, además, ha explicado que sus padres siguen siendo las mismas personas humildes se siempre: «Mi padre está en el paro, pero le queda muy poco para jubilarse. Ahora le tengo de chico de los recados. Mi madre sigue limpiando en un colegio. Mis padres siempre han sido hormiguitas y han guardado dinero por lo que pudiera pasar. Se mantienen solos y felices».

También ha querido opinar sobre los retoques estéticos: «Nunca me he planteado hacerme ningún retoque. Estoy muy a favor de que la gente haga lo que quiera, pero yo nunca he tenido complejos de nada. Al final, todos vamos a acabar como una pasa. Además, yo creo que voy mejorando con los años».

Respecto a los planes de futuro ha señalado que ella y su marido, el chef Dabiz Muñoz, no tienen pensado ampliar la familia: «No de momento. Por ahora no está en nuestro planes. Tenemos una vida muy de viajes, inestable».