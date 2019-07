Una actor, un torero y un pintor, de relax en Mallorca

Existe un refrán que dice ‘Dios los cría y ellos se juntan’, donde su significado alude con cierta ironía a la inclinación natural que lleva a juntarse a los de un mismo genio y temperamento. Y eso es lo que se podría decir al ver, estos días, disfrutando en la terraza del Puro Beach de Illetas al actor portorriqueño Amaury Nolasco; al diestro Alberto López Simón, y al artista mallorquín, y anfitrión de los dos personajes anteriores, Domingo Zapata.

El verano mallorquín es destino para muchos famosos para disfrutar de unos días de fiesta y relax, como es el caso del actor Amaury Nolasco, conocido por el papel de Fernando Sucre en la serie televisiva Prison Break, y por su papel en Transformers entre otras series y películas. Pero también hay quienes como el matador de toros Alberto López Simón cogen el primer vuelo hacia Mallorca para darse un chapuzón y desconectar aunque sean 36 horas.

«Estaba toreando en Francia y hablé con Domingo, quien me dijo que viniera a navegar y relajarme. Y aquí estoy», comenta López Simón quien nos muestra las heridas de esa última corrida en una pierna, brazo y cuello. «Me he dado un baño y me escuece todo, pero así me recupero pronto, además el ambiente aquí trasmite buenas vibraciones y energías, por lo que ha merecido la pena. Aunque amenazo con volver». Al preguntarle si va a torear en Mallorca, confiesa «pues me gustaría mucho».

Amaury, quien dicho sea de paso es más reconocido por la gente de la calle, también coincide con López Simón: «Claro que volveré. Esta es la segunda vez que vengo a Mallorca y puedo asegurar que es un paraíso. Esta Isla es algo increíble. Me encanta el paisaje, el mar, la comida y su gente», confiesa el actor que evita entrar en una entrevista.

El portorriqueño que conquista con verdadera facilidad a las chicas por su simpatía y un cuerpo envidiable alaba la generosidad y calidad humana de su buen amigo Domingo Zapata. «Es un verdadero hermano. Es un genio», comenta.

Por su parte, Domingo Zapata, quien no para de atender mensajes y llamadas en su teléfono móvil, se deshace en detalles hacia sus invitados para que nos les falte de nada. Tras navegar durante la mañana en el yate que ha alquilado Zapata, por aguas de la playa de El Mago, Portals Vells y Andratx, el ‘tridente’, se fue a relajar en las tumbonas del Puro Beach y disfrutar de la buena cocina, para seguir más tarde de fiesta por las zonas de ambientes de la Isla.