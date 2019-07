Un telescopio de un aficionado capta el avión espacial secreto de Estados Unidos

Un astrónomo aficionado holandés, especializado en capturar en imagen naves en la órbita terrestre, ha conseguido observar el avión espacial secreto estadounidense no tripulado X37B/OTV-5.

El X37B es una versión pequeña del transbordador espacial clásico, es realmente un objeto pequeño, incluso a una altitud de solo 300 kilómetros, describe Ralph Vandebergh en su informe publicado en spaceweathergallery.com. En concreto, la altitud a la que fue identificado era de 339 kilómetros.

«He estado buscando el OTV-5 desde hace meses y lo vi visualmente en mayo. Cuando intenté observarlo de nuevo a mediados de junio, no cumplió con el tiempo y el camino previstos. Resultó haber maniobrado a otra órbita. Gracias a la red de observadores satélites aficionados, fue rápidamente encontrado en órbita y pude tomar algunas imágenes el 30 de junio y el 2 de julio. Este paso más reciente fue casi sobre mi cabeza», relata.

Las imáganes permiten reconocer un poco del morro de la nave, el espacio de carga útil y la cola de este mini-transbordador, incluso con algún detalle más pequeño. La observación fue realizada con un telescopio de diez pulgadas basado en tierra.

