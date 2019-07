Ainhoa Arteta confiesa que sufrió una violación cuando tenía 25 años

Ainhoa Arteta ha hecho una dura confesión en el programa de TVE Retratos con Alma. La cantante, de 54 años, ha contado por primera vez que fue víctima de una violación en la ciudad de Nueva York, cuando tenía 25 años.

«Fue un episodio muy fuerte en mi vida, casi me matan. Ya no fue solo violarme, sino que casi me mata esa persona», ha señalado la artista. Fue en el año 1990, el mismo día que le dieron su primer trabajo en la ópera.

«Me iba a casa con la partitura de Clorinda y me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurre esta situación y al día siguiente no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. La policía me dijo que si no me habían matado podía estar contenta», ha recordado.

Arteta ha reconocido en el programa que la experiencia fue traumática y que a día de hoy este hecho aún le condiciona en su trato hacia otras personas. «Es algo que te deja marcada toda tu vida. Cuando alguien se me acercaba, solo por el mero hecho de acercarse a mí, por un aproach sexual hacia mí porque le gustaba o por lo que fuera, era la cosa que más me podía repugnar, con lo que lo he rechazado de manera muy contundente y con mala educación», ha explicado la soprano.