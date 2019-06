«Si queremos mantener nuestra forma de vivir, ¿no deberíamos proteger aquello que la hace posible?». Cosas tan sencillas como el vaivén de las olas, el crujir de un velero, tortugas liberadas y playas sin plástico. Otra forma de vivir. Estrella Damm presenta en su segunda campaña del verano a los amantes del Mediterráneo. Todo un homenaje a todas aquellas personas que velan por el cuidado del ecosistema marino y la sostenibilidad.

Amantes, la segunda parte de su campaña Mediterráneamente, esta centrada en concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el mar Mediterráneo. Esta nueva pieza es la continuación de Alma, estrenada el pasado 9 de junio, donde mostraban la emergencia ecológica a la que está expuesta el Mediterráneo.

Con esta segunda entrega quieren visibilidad a la labor que desempeñan buceadores, biólogos marinos, investigadores, ONGs y divulgadores que dedican sus vidas a revertir esta situación y a proteger el mar y la biodiversidad que forma parte de sus aguas.

Unas iniciativas centradas en proteger especies como los cetáceos o las tortugas; que desarrollan proyectos de investigación para mejorar el conocimiento de los fondos marinos y, con ello, encontrar soluciones a determinadas problemáticas; o que recuperan residuos encontrados en el agua o en las playas, liberando así los espacios naturales de basura.

La melodía que acompaña Amantes da respuesta a la letra de Alma, que hablaba de la perplejidad del mar ante la contaminación que sufre. Ahora, son las voces de aquellas personas que trabajan en el mar quienes responden pidiendo perdón ante un comportamiento inexplicable y recordando que, efectivamente, hay otra forma de vivir. La voz la ponen el cantautor Joan Dausà, quien, además, es el compositor de la canción, junto con el cantante Santi Balmes.

La canción completa, titulada Otra forma de vivir e interpretada por Balmes, Dausà y Rodés -quien puso la voz al alma del Mediterráneo en la primera entrega-, ya está disponible en las plataformas musicales Spotify, iTunes/Apple Music o Google Play, entre otras.

Al igual que la primera pieza, Amantes es una idea original de Oriol Villar y está realizada por Nacho Gayán, quienes han rodado el anuncio en los espacios naturales donde se llevan a cabo las diferentes iniciativas medioambientales, ubicadas en Formentera, Mallorca, Tossa de Mar y Grecia.

Proyectos que protegen el Mediterráneo

Los proyectos a los que Estrella Damm ha querido dar visibilidad en Amantes buscan proteger la fauna y flora del Mediterráneo, así como paliar los efectos de la contaminación, la sobrepesca o el tránsito marítimo.

■ Posidonia Maps de Manu San Félix

Manu San Félix es biólogo marino y explorador de National Geographic. Es un importante divulgador de la conservación de la posidonia, una planta oceánica endémica del Mediterráneo que forma praderas submarinas que tienen una notable importancia ecológica y que, en palabras de San Félix, «son el arquitecto del ecosistema marino». Su degradación ha sido enorme en los últimos años debido a las anclas de los barcos que, al fondear, destruyen estos campos. «Estamos a tiempo de recuperar y salvar la posidonia, pero para conseguirlo tiene que estar implicada toda la sociedad. Porque, aunque estemos en el buen camino, aún queda muchísimo por hacer», asegura San Félix.

Posidonia Maps es una aplicación móvil en la que se muestra a los barcos si están o no encima de alguna pradera de posidonia para que puedan evitar lanzar el ancla encima de las praderas.

■ Save The Med

Proyecto de educación e investigación del medio marino creado en España en 1989. Su objetivo principal es la conservación de los ecosistemas marinos y sus hábitats, utilizando la investigación, la educación y el trabajo en equipo. «Para contrarrestar las amenazas que acechan al Mediterráneo no hacen falta más datos, hay que actuar ya porque tal y como estamos no podemos seguir», indica Ricardo Sagarminaga, investigador principal y miembro de Save the Med.

Algunos de sus proyectos incluyen la monitorización y marcado de tortugas y delfines; la limpieza de plásticos y microplásticos de la superficie del mar; y la divulgación y colaboración con entidades pesqueras y gubernamentales para implementar la pesca sostenible. Su barco insignia, el Toftevaag, es un antiguo ketch pesquero de Noruega que surca el mar Balear. En verano, concretamente, recorre las islas de Cabrera y Menorca.

■ Ghost Fishing

Una de las fuentes de contaminación plástica en los océanos son las redes fantasma. Estas redes son abandonadas o se pierden en el mar, atrapando a todo ser vivo que se encuentran a su paso, además de aumentar los niveles de basura plástica. Es el denominado Ghost Fishing.

Raúl Álvarez preside la ONG Ghost Fishing Costa Brava, que representa a Global Ghostfishing en España. Desde KrakenDive, su centro de buceo en Tossa de Mar, organiza expediciones grupales para extraer redes de pesca abandonadas en el fondo del mar. «El objetivo es evitar convertirnos en turistas subacuáticos. Si la gente conoce el daño que producen las redes fantasma van a querer combatirlo de todas las maneras posibles», subraya.

■ Asociación Tursiops

Txema Brotons preside la Asociación Tursiops, que se dedica a la conservación y protección de los cetáceos, concretamente los cachalotes, así́ como la divulgación de las investigaciones que se realizan sobre ellos, centrándose especialmente en el Mediterráneo occidental. «La desaparición del cachalote mediterráneo puede generar un desequilibrio en el medio marino del que desconocemos su dimensión», asegura Brotons.

Para su monitorización, organiza expediciones de una semana en su velero. Unos hidrófonos instalados en el barco reciben los sonidos que emiten los cetáceos, permitiendo su localización y posterior avistamiento. Su sede y barco están en Palma.

■ Wildlife Sense

Organización para el estudio y conservación de las tortugas marinas con base en la isla de Kefalonia, en Grecia. «La actividad humana ha reducido en un 50% la esperanza de vida de la tortuga marina mediterránea», aseguran desde la organización. Su misión consiste en proteger a las tortugas en peligro y su hábitat, ofrecer una experiencia educacional a los voluntarios que les ayudan en las campañas, y crear conciencia medioambiental.