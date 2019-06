Jóvenes con talento

Mucha expectación en el interior del comercio de tejidos Ribes & Casals, en Palma, este jueves por la noche, con motivo del II concurso de jóvenes diseñadores. Un certamen que se adjudicó Sandra Wagner, de 49 años de edad y estudiante de Diseño de Moda, con sus dos propuestas Esencia y que reunió a más de 250 asistentes, entre clientes y familias, para apreciar los diseños de los ocho finalistas, seleccionados entre una veintena de aspirantes.

El segundo lugar fue para la colección Número 8, de Toni Plasencia, y la tercera plaza, para Carme Vidal, con su colección Trencadís, quienes junto con la vencedora de esta edición 2019 recibieron diversos regalos de las marcas colaboradoras.

El concurso de Jóvenes Diseñadores Ribes & Casals pretende contribuir a la búsqueda del talento mostrando su apoyo a los nuevos creadores de moda e incentivarlos a continuar con su pasión por el diseño.

Presentada por las periodistas Vanessa Sánchez y Lorena Fernández, la velada comenzó a ritmo de la canción This is me, interpretada por Elise Garau, Nico Soto y Chesca Mas, quienes realizaron una gran actuación.

Los ocho finalistas, Ana Muñoz, Nadia Mir, Brigitte Espinosa, Carme Vidal, Marta Durán, Rosa Maldonado, Toni Plasencia y Sandra Wagner, se llevaron numerosos aplausos tras ofrecer ante el público y jurado sus creaciones, todas ellas confeccionadas con telas y materiales de Ribes & Casals.

El jurado, integrado por periodistas especializados en moda, diseñadores y colaboradores, destacó la colección de Wagner, quien asegura que «la esencia es aquello que perdura en el tiempo y la naturaleza, a través de la moda y la mujer como protagonista». En su colección muestra los elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua, fuego y metal como quinto elemento. Antes del fallo del jurado, la joven Elise Garau interpretó el tema Never Enough acompañada con pasos de danza de Chesca Mas.

El ganador de la pasada edición, Pau Nieto, ofreció su colección Raíces, siendo ovacionado y muy aplaudido por el presente.

Tras conocer a los ganadores de la noche, el público asistente pudo disfrutar de un cóctel ofrecido por la organización y felicitar a todos los diseñadores.