La hermana de María Jiménez habla sobre el estado de salud de la cantante

La hermana de María Jiménez, Isabel Jiménez, ha hablado sobre el estado de salud de la cantante. Jiménez ha contestado este viernes a las preguntas que le han formulado los periodistas cuando salía de la romería de la Virgen del Rocío en Triana. «Si no fuera porque mi hermana tiene las mejoría que tiene yo no estaría aquí» ha contado para Europa Press.

La mujer ha señalado que la artista se encuentra «totalmente consciente», pero que la mejoría es muy leve: «Ella me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento».

A finales del mes pasado la cantante tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por un problema en el aparato digestivo. La sevillana presentaba una obstrucción intestinal por un «proceso no maligno» y, aunque al principio evolucionó de forma favorable, cuando pasaron unos días surgieron «complicaciones infecciosas» agravadas por sus problemas circulatorios crónicos y metabólicos.

Hace una semana la cantante fue trasladada del hospital del hospital San Rafael de Cádiz al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.