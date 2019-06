La paella vuelve a indignar a los tuiteros

La paella vuelve a generar polémica en Twitter. Este plato de la cocina es español no es la primera vez que indigna a los usuarios de la red social, primer fue la del conocido cocinero Jamie Oliver, luego el sándwich de paella y, ahora, el debate lo ha generado una imagen que compartió el restaurante canadiense de comida a domicilio The Red Apron.

El local plublicó en la red social del pajarito una imagen de un plato del cual decían que era «paella española con gambas, chorizo, guisantes, pimientos rojos asados y tomates» y con un precio, para dos personas, de 20,95 dólares. La fotografía del menú distaba mucho de lo que se conoce en España como paella, los usuarios no tardaron en criticar esta adaptación de la receta.

Spanish Paella With Shrimp, Chorizo, Peas, Roasted Red Peppers & ‘Ingleside’ Tomatoes, Serves: 2 for $20.95, GF pic.twitter.com/DABBpGFUFP — The Red Apron (@FreshOnTheShelf) 30 de mayo de 2019

«No has visto una paella en tu vida», «las sobras de Noche Vieja todas a mogollón», son algunas de las criticas que ha recibido la cadena de restaurantes. Por su parte, The Red Apron no ha dicho nada sobre su polémico plato.