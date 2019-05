La respuesta de un presentador cuando su invitado le cuenta que pegó a una mujer

Antonio Hidalgo, antiguo 'chico Ana Rosa' en Saber vivir, dirige el programa Ailoviu en 7TV, en la televisión pública de la región de Murcia. Este formato de entretenimiento se centra en gente que acude al plató para conocer a otras personas, ya sea de forma sentimental o amistosa. Este lunes uno de los participantes del magazine, Juan, enfadó al presentador en cuanto empezó a hablar.

Juan contaba en Ailoviu una experiencia que había vivido en una de sus últimas relaciones: «Yo nunca he pegado a una mujer, pero a esa le di un tortazo que se pegó con la cabeza en el portal de su casa… Y cada uno por su lado, ya no la he visto más». Estas declaraciones enfurecieron al presentador que dijo a su invitado que no tenía «ganas de seguir hablando» con él. El entrevistado intentó justificarse sin mucho éxito: «Ya sé, es que eso no es para contar aquí».

Hidalgo le reprochó que «no, es que no es para hacerlo, y mucho menos contarlo» y le repitió que «en este instante se me han quitado las ganas de hablar contigo. Lo siento, pero no puedo escuchar eso delante de mí como si me hubieras contado que fuiste a un partido de fútbol y que te cabreaste con el árbitro».

El hombre, lejos de callarse, continuó defendiéndose: «Oye, que ella me hizo a mí mucho daño», ante lo que el periodista le respondió que «todas las parejas tienen sus diferencias, pero jamás está justificado ponerle la mano encima a una mujer. Jamás, bajo ningún concepto». Acto seguido, el presentador dio paso a otros invitados.

La actuación de Antonio Hidalgo ha sido muy aplaudida en redes sociales por su valentía y por su rapidez a la hora de responder. El madrileño lleva más de 200 programas en la televisión de Murcia y nunca se había tenido que enfrentar a una situación como la de este lunes.