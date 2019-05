Saybie, el bebé prematuro más pequeño del mundo consigue sobrevivir

Poco más grande que una manzana, Saybie nació con 245 gramos y tan solo 23 semanas de gestación, en el Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns en EEUU, seis meses después la que ha sido considerada el bebé prematuro más pequeño del mundo que consigue sobrevivir, ha salido del hospital este miércoles, más de cinco meses después y con un peso de 2,3 kilogramos.

Today we are proud to announce the birth of the #worldssmallestbaby ever to survive. Weighing only 8.6 ounces, Saybie was born at 23 weeks gestation at Sharp Mary Birch Hospital in December and was discharged home this month. Learn more ➡️ https://t.co/O6WjJ0k4Vl #BabySaybie pic.twitter.com/XDRz2f2ZGF