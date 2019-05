El ‘Voxeador’ de Manacor

Fernando ‘La Roca’ Heredia resguardó a unas 40 personas en el gimnasio Azor Gym, de Sant Llorenç, cuando la ‘torrentada’ arrasó el pueblo el 9 de octubre de 2018. El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, se desplazó días después hasta la localidad afectada por las inundaciones y le felicitó por su gesta. ‘La Roca’, ex legionario, peleador de full contact y boxeador profesional, se ha convertido en político y el domingo pasado vivió sus primeras elecciones como número 2 de Vox en Manacor.

A finales de 2018, tras ganar su séptimo mundial de full contact en una velada celebrada en el Pueblo Español de Palma, homenajeó a dos guardias civiles que salvaron a su familia en la riada de Sant Llorenç, Sergio y Nora. Aquella noche decidió ingresar en política. «En aquel combate me dijeron que no sería beneficioso para nosotros poner el himno español porque había gente del Govern entre el público», explica Fernando Heredia, que no tenía experiencia en política hasta ahora.

«Yo creo que era fundamental que se escuchara tanto el himno como ‘La Balanguera’. No me lo prohibieron, pero me aconsejaron que era mejor no ponerlo. Me di cuenta de que tenía que cambiar algo y que somos los ciudadanos los que debemos hacerlo. Ya basta de imponer cosas». La decisión de alistarse en Vox no fue casual. «Representa muchos de mis ideales, es uno de los partidos donde realmente puedes expresarte como eres sin faltar el respeto a nadie. La mayoría de los ciudadanos piensa como Vox, pero nadie lo dice», añade.

«Tuvimos un resultado impresionante en Manacor, doblamos a Ciudadanos, que era la segunda vez que se presentaba».

La idea de jubilarse como púgil profesional rondó por su cabeza. «Iba a colgar los guantes, pero después de ver los resultados que hemos obtenido en Manacor creo que hay que seguir luchando porque necesitamos un cambio».

‘La Roca’ afirma que la política es más dura que el noble arte. «Hay golpes que no te esperas, ni los ves venir. En el boxeo los puedes esquivar».