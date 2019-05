Fran Rivera opina sobre la mujer que se suicidó por un vídeo sexual e indigna a la audiencia

La mañana de este miércoles Espejo Público ha tratado la noticia de la muerte de Verónica, una mujer de 30 años que se suicidó tras la filtración de un vídeo sexual en su entorno laboral.

Fran Rivera ha querido dar su opinión sobre esta tragedia en el programa presentado por Susanna Griso. El torero ha asegurado que «la base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo».

La indignación de la audiencia llegó por las siguiente declaraciones: «No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo».

El madrileño ha querido, además, dar un consejo: «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre». Esta afirmación ha incendiado Twitter, y muchos han querido señalar que «no todos son iguales». Pero no solo los hombres han opinado, muchas mujeres también han querido manifestar su descontento con Rivera.

ASQUEROSO: En referencia al suicidio de IVECO, Fran Rivera acaba de decir ahora mismo en Espejo Público que los hombres no somos capaces de no enseñar esos vídeos, y por eso pide a las mujeres que no se graben. ¿Alguien puede conseguir el vídeo? Porque es para hacerlo viral. pic.twitter.com/GMO3KrRFJn — A. Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera:

“Aahhh, se siente. Si mandas un vídeo sexual a un hombre y este lo difunde, te tienes que joder, los hombres no podemos evitar difundirlo. ¡No haberlo grabado!” En serio, su traje tiene más luces que él. ???? — Iñaki Rincón (@inakirincon) 29 de mayo de 2019

Y asqueroso y machista el comentario de Fran Rivera, que un hombre no es capaz de tener en su poder ese video y no reenviarlo. Claro, Fran, los hombres son seres irracionales, animales que no son capaces de controlarse en temas sexuales. — Laura (@laurayco) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera en relación al suicidio de Verónica, trabajadora de IVECO, tras difundirse un vídeo sexual. Los hombres no somos capaces de no enseñar esos vídeos, y por eso pido a las mujeres que no se graben. ¿Se puede ser más machista y asqueroso?#RumboPactosARV pic.twitter.com/lv0R93PkLq — Exiliado (@Warrior87x) 29 de mayo de 2019

Verónica trabajaba en una empresa de automoción de Madrid y estaba casada. Antes de su matrimonio, hace cinco años, grabó unas imágenes de contenido sexual que salieron a la luz la semana pasada.

El vídeo comenzó a difundirse masivamente entre sus compañeros hasta que el pasado viernes llegó a manos de su marido. La mujer tuvo que abandonar su trabajo el viernes al sufrir un ataque de ansiedad. La víctima, madre de dos hijos, no pudo soportar la presión y, finalmente, se suicidó.

Hay que tener en cuenta que la difusión de imágenes privadas sin autorización está castigada por el Código Penal.