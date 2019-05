Fernando Javier Mulet: «El abanico de nuestras actividades es muy amplio»

Lleva 30 años siendo miembro del Rotary Club de Mallorca. Fernando Javier Mulet Agüera trabajó en el mundo de la banca y la Bolsa, entrando en el Rotary de la mano del doctor Juan Terrasa. «En el Rotary se entra invitado por algún miembro y fue mi amigo, ya fallecido, el doctor Juan Terrasa quien me dijo para entrar en la rama joven», comenta. Desde entonces, Fernando J. Mulet ha organizado y colaborado junto a otros miembros en todo tipo de actividades, «desde campañas de prevención de tráfico hasta gincanas automovilísticas, pasando por concursos de relatos breves o problemas social como drogodependencia, discapacidad, y el domingo próximo la Mallorca RUHning».

Fundada en Chicago en 1905 como la primera organización mundial de clubes dedicada al servicio voluntario, Rotary Internacional se extendió rápidamente alrededor del mundo, siendo su representante en la Isla, desde principios del siglo pasado, el Rotary club de Mallorca. Hoy en día, los clubes se reúnen semanalmente para planificar proyectos de servicio, debatir temas locales y globales, y disfrutar del compañerismo.

¿Cuál es su función dentro del club Rotary?

—Actualmente, soy del comité de proyectos de servicios. Antes fui presidente, ya que cada año uno de los miembros preside el Rotary Club Mallorca. El abanico de actividades de quienes trabajamos es muy amplio. Durante este año, nuestra presidenta María del Carmen del Valle, refuerza la labor con la tercera edad, en cuanto a que la gente joven acuda a las residencias a acompañar a la gente mayor los viernes por la tarde.

En la RUHning, ustedes piden la colaboración de los atletas y voluntarios. ¿En qué consiste?

—Hace 10 años empezamos la operación kilo, que consistía en que las ONG en las que colaborábamos nos entregasen una hoja con las peticiones de distintos productos, tanto frescos como alimentos no perecederos, más necesarios. Y bueno, en esta ocasión pedimos que la gente done un litro de leche. Me gustaría destacar el gran trabajo de todos, especialmente de Joan Fageda, ex alcalde de Palma y un hombre muy activo y comprometido en el club.



¿Por qué un litro de leche?

—Es cierto que hay otros productos que también son necesarios pero esta vez se ha optado por la leche que será destinada a cuatro ONG con las que colaboramos; SOS Mamá, Can Gazá, Projecte Home y Hermanitas de los Pobres.

¿Cómo se puede colaborar?

—Hay dos opciones. Los atletas que participen en una de las distintas pruebas pueden llevar uno o más litros de leche y depositarlo al retirar su dorsal. El sábado, día 1 de junio, estaremos en la planta de deportes de El Corte Inglés de Avenidas, donde habrá voluntarios de las ong’s y del Rotary Club de Mallorca.

También, al día siguiente se puede aportar antes de comenzar la carrera. Para los que prefieran dar dinero habrá a su disposición unas huchas solidarias.

Tengo entendido que también el domingo 2 de junio hay otra prueba en la que colaboran...

—Sí. Durante todo el año, en Mallorca, se celebran muchas careras, incluso varias el mismo día. En esta ocasión la Mallorca RUHning coincide con la carrera de montaña del Desafío Fuerzas Armadas, en el Puig Major y hablando con el comandante general Cifuentes le pareció bien que fuese una carrera solidaria y pudieran participar los corredores entregando un litro de leche.

El próximo día 30 de junio son las elecciones del Rotary para elegir nuevo presidente...

—Sí, como le he dicho cada año cambiamos de presidente y es elegido en votación interna por todos los miembros. El nuevo presidente, que seguramente será Joan Fageda, quien ya lo fue y será la primera vez que un miembro repita presidencia, decidirá sobra las nuevas actividades, ideas y labores.

¿Qué significa para usted pertenecer al Rotary Club Mallorca?

—Una forma de poder realizar algo que se lleva dentro. Hacer algo por los demás como es en este caso trabajar para todas aquellas personas y familias necesitadas ayudándoles con alimentos tan básicos como puede ser un litro de leche.