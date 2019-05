Marisa del Hoyo, ganadora del Mallorca Design Day 2019: «La moda la veo como arte, no consumismo»

Natural de Benalúa (Granada) y residente en Palma, Marisa del Hoyo fue la finalista ganadora en la categoría Balear del certamen de moda Mallorca Design Day 2019, que se celebró antenoche en Puerto Portals. La joven, de 27 años, finalizó los estudios de Diseño de Moda en la Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears hace dos años y ha obtenido varios reconocimientos y premios, con sus colecciones anteriores, entre ellos en la Sevilla Fashion Week y mención de honor a la creatividad en la Pasarela Fortuny en Granada.

De pequeña, comenta «siempre quise dedicarme a algo relacionado con el deporte pues jugué a fútbol, voleibol, tenis, pin pon, etc pero a los 14 años ya le pedía a mi madre, que era modista de vestidos de novia, que me cosiera vestidos para salir los fines de semana».

Precisamente a su madre quiere dedicarle este premio, «ella es mi 50 %. Tengo la suerte de tenerla, me cose y siempre le daré las gracias». Respecto al futuro más presente, Marisa del Hoyo lo tiene claro, «quiero presentarme a El Ego de Madrid. En la moda quiero dar un pasito más. Incluso sacar mi marca Del Hoyo ya que, aunque la semana pasada terminé mi trabajo en El Corte Inglés vendiendo relojes, me gustaría entrar en una empresa de moda para aprender más pero la última oferta en París me pareció insultante», confiesa Marisa.

Entre sus propuestas de la colección ‘Nanook’ aparecen numerosos looks para hombre. «Esta colección, pensada para final de carrera y que personalmente no me gusta tanto como otras, es cierto que la he trabajado más y es la que más alegrías me ha dado. Me gusta diseñar para hombre, por sus limitaciones, ya que la mujer tiene una gama de prendas más amplia».

«Diseño para la gente divertida. Cuando diseño me pregunto si lo veré en Zara, si respondo que no, voy por buen camino».