Jorge Javier Vázquez confiesa cuánto tiempo lleva sin tener sexo y el motivo

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a la normalidad tras haber sufrido, el pasado mes de marzo, un ictus. El presentador ya ejerce de maestro de ceremonias cada jueves en la gala de Supervivientes, aunque por el momento ha tenido que aparcar la función teatral que dirige y protagoniza. El rostro de Mediaset acudió hace pocos días a la inauguración de una tienda de ropa interior masculina en el centro de Madrid, donde hizo algunas confesiones.

El catalán explica que los médicos le han indicado que lleve una «vida normal, no tengo que hacer nada en especial». Pero sí que echa algo en falta: «Mira, yo sexo no tengo desde el ictus. O sea que estoy empezando a subirme por las paredes. Hace dos meses y medio», concretaba entre risas.

Jorge Javier, de todas formas, señala que está tranquilo y que fantasea con volver a mantener relaciones: «Ahora que estoy en época de sequía, imagino durante unos instantes cómo será la próxima vez y lo veo como algo imposible. He perdido la práctica y ya no sé cómo se resuelven esas cosas».

También ha querido reflexionar sobre los nuevos métodos para ligar: «Hace bastante que enterré definitivamente el Grindr porque me hacía perder mucho tiempo. Pasaba minutos y minutos muertos viendo fotografías o enredándome en conversaciones que no llevaban a ninguna parte». Aunque afirma que todavía no se ve preparado para salir a una discoteca o a un bar a ligar, porque le molestan los ruidos. «Debería salir de caza, pero no tengo el cuerpo para meterme en un antro con música atronadora», aclara.

Además, se ha mostrado muy romántico al dar su opinión sobre las relaciones estables: «En una pareja llega un momento que la pasión desaparece y eso pasa sí o sí. Es una de las cosas que ya tienes que aceptar. El amor no, cuando desaparece esa pasión no quiere decir que dejes de querer a tu pareja. Hay otro tipo de relación mucho más profunda y que puede perdurar mucho más en el tiempo».