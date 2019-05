Atasco en el Everest con más de 200 montañeros esperando para llegar a la cima

Más de 200 alpinistas hicieron este miércoles cima en el Everest (8.848 metros), rompiendo el récord de ascensos en una misma jornada pero también creando un atasco que provocó colas de varias horas en un estrecho paso de la ladera cercano a la cumbre. Dos de los alpinistas que hicieron la cola fallecieron mientras descendían, tras haber hollado la cumbre.

Traffic jam at the top of the world, but the view of those mountaineers in the queue to reach the submit and of the surrounding landscape must be splendid. @nimsdai and Project Possible Team, many Congratulations and looking forward to hear more updates.

