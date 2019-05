«Tuve mucho dolor hasta saber que era celíaca y luego pasé hambre»

Antònia Suñer (Manacor, 1973) es celíaca desde toda su vida pero lo descubrió cuando tenía 25 años. Desde ese momento se preocupó en investigar para elaborar productos sin gluten. Fruto de ello publicó el libro Cocina para celíacos y hoy presenta a las 19.30 en la librería Lluna (C/ General Riera 39 B) Forn i Pastisseria sense gluten. Le acompañarán Rosa M. Pons, del establecimiento Dulceliaco, y Coloma Crespí, de Especias Crespí.

¿Cuándo supo que era celíaca?

— Hace unos 20 años. Hasta entonces tuve mucho dolores y vómitos. Y después de descubrir la causa y ser celíaca pasé mucha hambre.

¿Por qué?

— No había alimentos para celíacos. Tenía que ir hasta Palma para encontrar en El Corte Inglés un pan sin gluten o unos cruasanes que apenas se podían comer.

Y se buscó la vida.

— Se puede decir que sí. Comencé a ‘bucear’ en internet hace unos 11 años, pero no era cono ahora, sólo había un par de blogs. Comer alimentos sin gluten es más caro y me tenía que espabilar. Está demostrado que una persona celíaca gasta 1.200 euros más al año en comida que en una que no tiene esta enfermedad.

¿Su familia come alimentos sin gluten?

— Sí, salvo el pan y la pasta porque si no no llegaríamos a final de mes. Pero mis hijos se han acostumbrado a comer muchos alimentos sin gluten y están encantados.

¿Sabe igual de bueno un postre o un dulce sin gluten?

—Sí, si está bien hecho. Lo más complicado es sustituir los panificables por harinas de mejor calidad. Lo que más me costó fue elaborar una buena ensaimada, pero al final lo logré. Quizás no sea tan suave y esponjosa, pero está muy buena.

¿El relleno ayuda?

—No lo sé, porque las hago lisas. Las ensaimadas y los cruasanes son mis preferidos.

Cada vez es más fácil comer alimentos sin gluten.

— Sí, pero eso no quiere decir que sean de mejor calidad que los otros. Los envasados tienen una gran cantidad de azúcares. Yo aconsejaría se coman alimentos sin gluten, porque a fin de cuentas el gluten son sólo unas proteínas de no muy buena calidad fácilmente sustituibles por otras en muchos alimentos, pero que sean de calidad.

¿Qué productos aconsejaría?

— Todos los que no tengan que llevar una etiqueta para explicar su contenido. Es decir, frutas, verduras, pescados, algunas carnes...

¿Una persona puede ser intolerante al gluten y no celíaca?

— Eso dicen, pero en mis tiempos sólo había celíacos y no celíacos. Ahora a las personas que tienen todos los síntomas pero que en los análisis no aparece ninguna anomalía les llaman intolerantes al gluten.

¿Alguna vez ha comido por error algún alimento con gluten?

— En estos 20 años, tres veces y lo he pasado muy mal. La última vez me despisté y cogí para cenar comida de la residencia donde cocino y me la comí.