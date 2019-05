Anabel Pantoja, pillada echándose desodorante en un supermercado

Sálvame Naranja emitió este lunes unas imágenes de Anabel Pantoja que han avergonzado a la colaboradora. La prima de Kiko Rivera fue descubierta por las cámaras de seguridad de un supermercado usando un desodorante y devolviéndolo al estante.

Tal y como se ve en la grabación, que se hizo pública en el programa de Telecinco, tras usar el spray miró hacia los lados y lo volvió a colocar en su sitio para una futura venta. Tras esta 'pillada', la sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido más remedio que defenderse.

La sevillana se dirigió al público y afirmó: «Quiero confesar que muchas veces yo soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Que levante la mano quien no lo haya hecho», un alegato que no convenció ni al plató ni a sus compañeros.

Al ver las críticas de los presentes, la prima de Chabelita intentó continuar con su explicación: «Es un supermercado. No puedo decir la empresa pero ese día estábamos abriendo esa empresa y era una invitación donde no se iba comprar nada. Lo utilicé porque no tenía más remedio. Y no estaba abierto al público».

«Quiero dejar claro que era una inauguración y que no se podía comprar», intentó zanjar ante las risas de sus compañeros. Finalmente, cansada, quiso aclarar que el desodorante era «de spray y no de roll-on» y que ella «quería comprarlo, por la oferta 2x1 que había» pero que no le dejaron.

A principios de año la colaboradora tuvo que ser ingresada de urgencia «por un fuerte dolor en la cabeza y por un tapón en el oído». Tras este susto, parece que la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en perfecto estado, ya que defiende casi a diario a su tía en varios programas de Mediaset.