RUHning Mallorca: Todos con la roja

Gran ambiente el que se respira de cara a la segunda edición de la RUHning Mallorca, organizada por Ultima Hora, del próximo día 2 de junio. Tras el éxito del pasado año, en esta ocasión muchos se animan a participar en, posiblemente, la carrera más social de las que se celebran en nuestra Isla. Una prueba atlética para disfrutar en familia, con amigos o junto a otros amantes del deporte. Se disputarán distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, limitándose la inscripción de la prueba de dos kilómetros a 500 participantes. Las carreras de 10 km y de 5 km están reservadas a los atletas mayores de 16 años.

Entre los cientos de corredores que durante la mañana del domingo tomen la salida podría haber algunos rostros conocidos como el de la chef y empresaria, Vicky Pulgarín, exparticipante y ganadora del programa Masterchef, en su segunda edición. «Me gusta hacer deporte y el pasado año me lo pasé muy bien. Además del recorrido se respiró un ambiente festivo y me encantó, por eso este año no dudo en poder participar otra vez», asegura Vicky quien dirige actualmente su propio catering.

Quien se esta poniendo en forma es el humorista mallorquín Agustín ‘El Casta’. «He dejado de fumar y he cogido unos kilos de más, por lo que intento hacer deporte casi a diario con un personal trainer. Si me encuentro en buena forma, no dudes que allí estaré, incluso para ganar la carrera de 10 kilómetros», dice ‘El Casta’. Una camiseta conmemorativa roja que obtendrán quienes se inscriban en las pruebas de 5 km y 10 km al retirar sus dorsales.

Una de las deportistas más destacadas de Mallorca, la nadadora Melani Costa anima a participar en la II RUHning Mallorca. «Esta carrera es ideal tanto para aficionados como para deportistas», añade Costa.

Los participantes de la II RUHning Mallorca podrán participar el sorteo de dos viajes al Caribe para dos personas, con el número del dorsal.

El actor y cantante, además de presentador del nuevo concurso Jo en sé + que tu que prepara IB3 Televisió, David Ordinas es otro de los rostros conocidos de nuestra sociedad que se ha enfundado la camiseta roja de la RUHning. A todos aquellos que crucen la línea de meta les esperará un importante refrigerio a base de frutas y bebidas isotónicas para reponer fuerzas. No faltarán los espectáculos de animación infantil y fiesta para todos.