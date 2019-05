Antoni Fontanet, un siglo repleto de éxitos

Superar la barrera de los cien años es un hito al alcance de muy pocas personas. El empresario mallorquín Antoni Fontanet, nacido el 11 de mayo de 1919 en Felanitx y fundador del Grupo Fontanet - que agrupa empresas como Harinas de Mallorca, Piensos Piema, Café Rico, Matisa, Auxam, etc. - celebró este sábado este logro con una fiesta a la que asistieron alrededor de 250 personas.

Con ánimo tranquilo y avanzando con ayuda de su bastón, Antoni Fontanet llegó a Café Rico del brazo de su esposa, Montserrat Torra, principal organizadora del homenaje: «Esto es algo que ha promovido mi mujer. Yo no quería hacer ni saber nada, pero insistió y estoy contento, es de agradecer», aseguró Fontanet que, como siempre, no tiene en mente retirarse: «He trabajado y negociado desde que tengo 14 años y no he parado nunca. Cada día voy a la oficina y organizo y ayudo en lo que puedo. Y mientras esté bien, como estoy, seguiré haciéndolo».

Fiesta para todos

A la fiesta asistieron alrededor de 250 invitados entre los que se encontraban, empleados y extrabajadores, autoridades, amigos y familiares de Fontanet, como por ejemplo el historiador y exconseller Mateu Morro; el presidente de Asaja, Joan Company; y el empresario Damián Barceló. Todos ellos tuvieron palabras de agradecimiento hacia el empresario, cuyo imperio empresarial abarca la práctica totalidad del mercado agrícola y alimentario mallorquín.

«Antoni es muy sencillo, yo también, y como él ha vivido siempre para sus empresas, consideramos que teníamos que hacerlo así, con sus trabajadores. Y había que compartirlo con todo el mundo», aseguró una emocionada Montserrat Torra durante la fiesta.