Doce horas de caricaturas solidarias

El dibujante Bibi hará caricaturas el 10 de mayo durante doce horas ininterrumpidamente –de 9.30 a 21.30 horas–, lo que nunca ha hecho en su vida, pese a que en otras ocasiones –si mal no recordamos, diez– ha estado caricaturizando a quien se lo ha pedido durante seis horas como máximo.

Pero esta vez será diferente, que no por el escenario, sito en la entrada de El Corte Inglés de Avenidas –él ha hecho caricaturas otras veces en dicho establecimiento–, sino por el tiempo que las va a estar haciendo, por cómo las va a hacer y porque la persona que se siente frente a él para que le haga la caricatura deberá abonar 2 euros, que donará a Aspanob.

Bibi, junto a Jaume Coll, presidente dicha entidad –que, como saben, ayuda a las padres de niños con cáncer que tienen que desplazarse a Palma– nos explicó cómo surgió la idea. O mejor, cómo la ha planificado.

24 horas, aún no

«Hablé primero con Xavi Torres, a quien pedí consejo, pues él, hace años, estuvo nadando durante 24 horas ininterrumpidamente. Por lo tanto, tiene experiencia en maratones. Me hubiera gustado que Xavi hubiera estado aquí, con nosotros, pero no le ha sido posible. En principio le dije que mi intención era hacer 24 horas y él, enseguida, me recomendó que como mucho lo dejara en la mitad y que si lo conseguía… Pues que más adelante intentara las 24 horas. Y me convenció, claro».

«Luego –sigue– me recomendó que comiera ligero, pero que fuera comida rica en potasio y fósforo y que bebiera zumos. Y en cuanto a la postura, que no pintara sobre la mesa horizontal, sino que lo hiciera sobre una inclinada a fin de no doblar la espalda. Lo más difícil, me dijo, va a ser superar las cinco primeras horas, porque a partir de ahí todo fluirá sin que me de cuenta que pasa el tiempo.»

Durante la maratón caricaturística va a estar a su lado Jaume Pedrós, el que fuera masajista del Real Mallorca, buen amigo suyo, con quien también habló, y que aunque no estuviera presente en la mesa de los cafés, le teníamos al teléfono, pues vive jubilado en Santanyí. «Cuando me habló de hacer caricaturas durante 24 horas –le oímos decir a través del móvil–, le recomendé que hiciera la mitad. Y no solo eso, que cada rato cambie de posición, y que administre bien las energía».

Pedrós dijo que iba a estar a su lado durante las doce horas y que antes de comenzar le dará un masaje en la espalda y que en los descansos también le dará masajes.