El mayor crucero de este año

El puerto de Palma recibió este lunes la visita inaugural del megacrucero Oasis of the Seas, que en 2009 rompió todas las marcas precedentes al ser el mayor barco de pasajeros de la historia. Un título que conserva la clase homónima, de la cual fue la primera unidad, aunque se ha visto sobrepasado ligeramente por sus otros tres hermanos mellizos en la misma flota estadounidense de Royal Caribbean: Allure, Harmony y Symphony of the Seas.

Ahora acaba de entrar de nuevo en servicio tras el aparatoso accidente, con ocho heridos, ocurrido en el astillero de Gran Bahama al caer una grúa mientras estaba en dique seco y ser reparado en Cádiz.

Este año hará escala en Palma cada semana procedente de Barcelona y con destino a Marsella, con un tránsito sostenido de 6.000 pasajeros y 2.000 tripulantes internacionales. En total, van a sumar unas 160.000 personas. Un tráfico que absorberá en exclusiva la nueva súper terminal número seis del Dique del Oeste, de 2.500 metros cuadrados de superficie, diseñada para este tipo de buques e inaugurada en abril del pasado año.

Entre las características que hacen única la clase Oasis es el Central Park, con centenares de plantas a cielo abierto, o el Royal Promenade, centro de ocio, junto con el teatro exterior o la pista de hielo. Y es que sus 225.282 toneladas, con 360 metros de eslora, por 47 de manga –que ascienden a 66 en las 16 cubiertas superiores– dan para mucho.