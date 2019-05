La enfermedad rara que sufre Jordi Évole: ¿Qué es la cataplexia?

Jordi Évole anunció hace una semana en una entrevista con Pablo Motos que sufre cataplexia. «Me di cuenta de que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera en el cuerpo de caerme, de no poder sostenerme verticalmente, cosa que hacía mucha gracia a la gente, porque me caía de la risa», contó en El Hormiguero.

El presentador explicó que en un principio pensó que era algo anecdótico, pero que cuando se desplomó durante el rodaje de Iniesta en Japón empezó a preocuparse. «Me entró la risa y me pegué un cebollazo contra el suelo en la cabeza y el equipo se asustó. El equipo del programa está ya más o menos prevenido y cuando ven que me pasa, me aguantan. No pierdes la conciencia pero sí te entra esa flojera de cuerpo», explicó.

¿Qué es la cataplexia?

La cataplexia es una enfermedad rara que consiste en la pérdida brusca del tono muscular, ya sea de forma total o parcial, que puede ser inducida por las emociones del momentos o por una situación que genera sobresalto. Según explicó Évole, se trata de «un desajuste en el sueño, que se manifiesta en esto, que cuando te ríes te caes. El sueño que no has tenido profundamente durante la noche te entra por ahí, y todo el cuerpo se te duerme menos tu cabeza, que sigue consciente».

La cataplexia es uno de los síntomas de un tipo de narcoplepsia, una enfermedad rara que causa somnolencia extrema y ataques de sueño. Los ataques de cataplexia suelen durar entre 30 segundo y dos minutos, aunque el paciente no pierde la conciencia no puede controlar los músculos. Estos ataques están generados por emociones fuertes como un ataque de risa o un enfado.

La cataplexia no tiene cura, pero si hay tratamientos para mejorar la vida de las personas que la sufren. Los expertos aconsejan tener una buena rutina de sueño nocturno, planificar algunas siestas durante el día y, desde el punto farmacológico, los antidepresivos y el oxibato de sodio pueden ayudar.