El humorista David Suárez, despedido por sus comentarios sobre discapacitados

La Cadena Ser ha indicado este miércoles que el cómico David Suárez no volverá a colaborar con el programa Yu, no te pierdas nada de Los 40 Principales después de su «desafortunado» comentario relativo a las mujeres con síndrome de Down.

«Nosotros hablamos con la dirección del programa para prescindir de él», han sostenido fuentes de la Cadena Ser, después de que el humorista publicara un tuit «totalmente desafortunado» en Twitter.

El pasado jueves Suárez escribió en la red de «microblogging» el siguiente mensaje: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down».

Este comentario, a pesar de no haberse producido en antena, ha provocado que la Ser decida prescindir de las colaboraciones del humorista.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado al cómico ante la Policía por este comentario «vejatorio» que «atenta contra la dignidad e integridad moral de las personas con discapacidad, las ridiculiza e incita al odio».