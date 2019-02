El país que Ikea ha borrado del mapa

Ikea ha tenido que pedir perdón. El motivo no ha sido que borrar a un país de uno de los mapas de decoración que venden en la conocida tienda de muebles.

La empresa sueca se olvidó de Nueva Zelanda y un cliente de una tienda de Ikea de Washington DC (Estados Unidos) detectó el error y se lo hizo saber a los responsables de la cadena.

Por su parte, Ikea ya ha pedido perdón a través de las declaraciones de uno de sus portavoces en la BBC. «Nuestra empresa es responsable de garantizar los diseños correctos y ajustados a la realidad en todos nuestros productos. Vemos que el proceso ha fallado con respecto al mapa mundial de BJÖRKSTA. Lamentamos este error y nos disculpamos», ha explicado en la cadena. También han retirado el producto de todas sus tiendas para solventar el error.

