La forma de aterrorizar a un detenido por la que los policías tuvieron que disculparse

La policía de Indonesia se ha visto obligada a pedir disculpas después de que sus agentes utilizaran a una serpiente para aterrorizar a un detenido según consta en un vídeo del que trascendieron las imágenes trascendieran que se hicieran virales.

Según informan medios internacionales de reconocido prestigio como la BBC o Al Jazeera, dos policías fueron grabados atemorizando y humillando a un presunto ladrón al que le han enroscado una gran serpiente por el cuerpo, mientras el hombre, esposado, grita presa del pánico.

Las imágenes, que se convirtieron en virales, fueron tomadas en la región oriental de Papúa, y el hombre era sospechoso de robar teléfonos móviles.

Ante el revuelo generado, un cargo policial admitió que el comportamiento de los agentes no había sido profesional, aunque tuvo el arrojo de defender a sus hombres, afirmando que la serpiente estaba acostumbrada a estar con personas y que, además, no era un ejemplar de una especie venenosa. También defendió que los policías no habían maltratado físicamente al arrestado.

Varios activistas y organizaciones en la zona pusieron el grito en el cielo por el comportamiento de las autoridades, y algunas fuentes aseguran que estas prácticas son comunes con detenidos partidarios de la independencia de la región, que es parte de Indonesia desde finales de la década de los sesenta del pasado siglo.