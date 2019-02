Alertan de estafas con Glovo, la plataforma de reparto

El servicio de reparto Glovo ha sido hackeado y los datos de sus clientes podrían haber quedado al descubierto, según han desvelado los propios afectados en España y en diversos países de Latinoamérica.

Según se hacen eco varios medios de ámbito nacional, en base a las denuncias que han proliferado últimamente en las redes sociales, a los clientes de Glovo afectados les llega un aviso de cargos económicos realizados desde un tercer país, normalmente Egipto, sobre encargos que para nada tienen que ver con aquello que han demandado.

Es después, intentando obtener más información, cuando se percatan de que alguien ha cambiado sus claves y les es imposible acceder a sus perfiles de usuarios de esta plataforma, popularizada en los últimos tiempos.

Ante esta situación ha sido la propia Glovo la que ha salido al paso de las críticas. En un comunicado atribuyen estas situaciones a «casos aislados», y reafirman que en ningún caso existe ninguna «brecha de seguridad» en sus servicios. Además destacan que la información bancaria de sus clientes no ha podido verse comprometida por estos ataques, que nadie ha identificado todavía.

A estas dificultades con el mencionado servicio se le añaden otras polémicas, como por ejemplo la delicada situación laboral con la que conviven sus repartidores, o las reiteradas quejas por el servicio de atención al cliente, que también han proliferado en las redes sociales.

⚠️ MÁXIMA DIFUSIÓN ⚠️



Ayer pedí unas hamburguesas de @GoikoGrill para cenar con @Glovo_ES. Me acabo de dar cuenta de que me han hackeado y han hecho 11 pedidos de tabaco en Egipto.



Borrar vuestras tarjetas de la app y no la uséis, tienen una brecha de seguridad masiva mundial. pic.twitter.com/WfkTtLgwFD