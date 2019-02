Un joven se construye un brazo robótico con piezas de Lego

David Aguilar, de 19 años, nació sin el antebrazo derecho debido a una rara alteración congénita. Así que en su lugar, decidió fabricarse un brazo protésico robótico utilizando para ello piezas de Lego.

Aguilar, quien estudia bioingeniería en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ya va por su cuarto modelo de brazo de colores y su sueño es diseñar prótesis asequibles para quienes las necesitan.

En su día sus juguetes favoritos, las piezas plásticas de colores se convirtieron en el material de construcción del primer brazo artificial de Aguilar, aún muy rudimentario, cuando tenía 9 años, y cada nueva versión tiene más capacidad de movimiento que la anterior.

«Cuando era pequeño me ponía muy nervioso estar con otros niños, porque era diferente, pero eso no me impidió creer en mis sueños», dijo Aguilar, nacido en el pequeño principado de Andorra.

«Quería (...) verme en el espejo como veo a otros chicos, con dos manos», dijo Aguilar, quien usa el brazo artificial sólo de vez en cuando y es autosuficiente sin él.

El joven muestra todas las versiones de la prótesis en su habitación de la residencia universitaria donde vive en las afueras de Barcelona. Los últimos modelos están marcados con MK seguido por un número: un tributo al cómic de Iron Man y sus trajes de armadura Mark (MK).

Aguilar, quien usa piezas de Lego que le regala un amigo, exhibió con orgullo un brazo robótico rojo y amarillo completamente funcional, construido cuando tenía 18 años, capaz de doblarse en la articulación del codo gracias a un pequeño motor eléctrico.

En un video de presentación de su canal de YouTube, que gestiona bajo el apodo de «Hand Solo», dice que su objetivo es demostrar a la gente que nada es imposible y que la discapacidad no puede ser un freno.

Cuando termine la universidad, quiere crear soluciones protésicas asequibles para la gente que lo necesite.

«Intentaría darles una prótesis, incluso gratis, para que se sientan como una persona normal, porque ¿qué es normal, verdad?».