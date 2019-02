Un casero propone a una joven rebajarle el alquiler a cambio de sexo

Una usuaria de Twitter ha compartido una conversación con el casero de una habitación en Madrid que le proponía rebajar el precio del alquiler a cambio de sexo, una inadmisible propuesta ante la que la joven escribió: «Estoy llorando de impotencia y no sé qué hacer».

El casero comienza la conversación con el precio de la habitación, que estaría en 450 euros, «los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir estos precios», asegura a continuación.

Seguidamente afirma que estaría dispuesto a dejarla más barata «a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga prejuicios respecto al sexo» y esta dispuesta a llegar a «algún acuerdo».

En el mensaje, el casero se define como una persona educada, atractiva, culta y respetuosa y «con cuerpo de deportista». El hombre finaliza con la posibilidad de llegar a un acuerdo que «beneficie a ambas partes».

La chica responde: «Es decir, tener sexo contigo de vez en cuando», a lo que el hombre afirma: «Eso es». Estupefacta, la chica cuenta cómo ha llevado estos mensajes a la comisaría y le ha dicho que «no es denunciable porque, supuestamente, no ha cometido delito». «Les he explicado que yo no caía, pero que mi miedo es que alguna se llegue a prostituir por eso. Nada, que no se denuncia», concluye la joven.

Pues de piedra me dejas. Pensaba que hacer descuentos a cambio de sexo era prostitución y que en este país no era legal. — UnoQuePasabaPorAqui (@PsabaPorAqui) 6 de febrero de 2019

El tuit ya acumula más de 4.000 me gustas y 3.000 retuits en 24 horas y ha generado múltiples reacciones apoyando a la joven y condenando la actitud del hombre.