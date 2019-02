La nostalgia de Pablo Erroz traslada a la Fashion Week a la época de los yuppies

El diseñador Pablo Erroz (Palma, 1989) presentó este miércoes en la pasarela 080 Fashion Week de Barcelona, su nueva colección bajo el nombre de Up to You. Lo hizo en el recinto modernista del hospital de Sant Pau, donde mostró una serie de prendas pensadas para poder usarlas durante todo el año. El mallorquín definió su serie como «para toda la temporada, individualista, para hombre y mujer, para ciudadanos de todo el mundo en la era de la multitarea».

Se vieron ropas de colores brillantes y saturados, otras con predominio de marrones, negros, blancos y sutiles puntos verde agua. «Hay de todo, está pensado para todas las épocas», comentó Erroz, al terminar el desfile, arropado por amigos y familiares. Los modelos lucieron materiales deshilachados, prints sobre pailettes, napas, algodones y viscosas. Se exhibieron los mismos estampados para hombre y mujer, algunos modelos varones lucieron grandes sombreros y bolsos de cuero. El empleo de rayas verticales fue un recurso recurrente, como tejanos con grandes bolsillos de napa.

La colección, es según el diseñador, «la fusión del estilo más street con un lujo fácil y sofisticado, actualizado a los tiempos que corren». El punto de partida es la nostalgia de los últimos años de la década de los 80 y los inicios de los 90, con siluetas atrevidas y deportivas que nos trasladan a la época de los yuppies, a la cultura pop y la música contemporánea. «La idea es querer romper reglas y traspasar fronteras», señala el equipo de Erroz, asiduo a la 080 Barcelona Fashion Week, donde tiene un público fiel y numeroso que le sigue.

Después de cuatro días, la pasarela 080 Barcelona Fashion cerrará este jueves sus puertas. En la última jornada, la marca mallorquina Aubergin, de las diseñadoras Nevean Holmes y Anna Uimonen, presentará la colección Visual optimism, inspirada en artistas como Antonio López y Gustav Klimt.