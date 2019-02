La cara oculta de la Luna y la Tierra, en una sola imagen

Una cámara a bordo del satélite chino Longjang-2 ha tomado esta espectacular imagen de la cara oculta de la Luna con la Tierra en segundo término al fondo.

La instantánea fue tomada con una cámara conectada a un transceptor de radioaficionado a bordo del satélite chino Longjiang 2 actualmente en órbita alrededor de la Luna, y transmitida a la Tierra, donde fue recibida con el radiotelescopio Dwingeloo, en Países Bajos.

Según un comunicado de este observatorio, esta imagen representa la culminación de varias sesiones de observación en los últimos meses en las que se usó el telescopio Dwingeloo en colaboración con el equipo chino de la Universidad de Tecnología de Harbin, fabricante del transceptor de radio a bordo del Longjiang-2, y radioaficionados por todo el mundo.

This photo of Earth and the Lunar farside, maybe our best ever, was taken yesterday by the Chinese Lunar satellite DSLWP-B (Longjiang-2). The Dwingeloo telescope downloaded the photo from the satellite this morning. More info at https://t.co/sKt7w9mol9 pic.twitter.com/IsnyvqekTz