Una pitón ataca a una mujer mientras estaba sentada en el váter

Una pitón muerde a una mujer mientras estaba sentada en el retrete. El incidente sucedió en el baño de la casa de Helen Richards, quien fue atacada por un ejemplar de más de un metro y medio.

«Salté del asiento con los pantalones bajados y cuando me giré para ver qué había ocurrido vi algo que parecía una tortuga de cuello largo dentro del inodoro», ha contado la afectada, de 59 años.

Al parecer, según los expertos, es habitual encontrarse en ciertos países estos animales en los baños, ya que buscan agua durante las estaciones más secas.

La Carpet Python, conocidas en castellano como pitón de alfombra, son muy comunes en Australia y no son venenosas.

