La Montaña y un dragón de Daenerys, en un anuncio de cerveza

La Super Bowl es un escaparate sin parangón. Eso lo saben bien las marcas comerciales, y entre los anuncios más destacados de la cita deportiva se encontró el 'spot' de la cervecera Bud Light, que esta vez contó con unos cameos muy peculiares: ni más ni menos que la Montaña y uno de los dragones hijos de Daenerys de la Tormenta, de 'Juego de Tronos'.

El anuncio cautivó a los fans de la serie, a pocas semanas ya del estreno de la octava y última temporada. Después de su emisión el anuncio también apareció en las redes sociales, y en estas abundaron las reacciones de todo tipo.

