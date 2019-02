Recibe a su novia en el aeropuerto con un cartel de «sé que me has engañado»

Una persona ha compartido en su perfil de Twitter una peculiar imagen en el aeropuerto de Melbourne. Por lo visto, cuando el pasajero se bajó del avión y llegó al aeropuerto se encontró con un hombre que esperaba a su pareja con un cartel en el que se podía leer: «Sé que me has engañado».

La imagen de este hombre dista mucho de los recibimientos y las escenas de amor que se suelen dar en los aeropuertos al más puro estilo de la película Love actually.

La publicación ya se ha hecho viral y se ha compartido miles de veces. Además, muchas personas no han podido evitar manifestar su opinión al respecto con comentarios y gifs.

At Melbourne airport today ???? he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp — Kryz (@KrystaalA) 23 de enero de 2019

Aunque se desconoce el final de la historia, los Twitteros no han podido evitar imaginar la posible reacción de la mujer australiana.

His partner coming out of arrivals like... pic.twitter.com/QAHCnjQ3n1 — lauren hogan (@_LaurenH_) 24 de enero de 2019

Live look at the partner coming off the plane pic.twitter.com/C25IN4ZInx — Aaron ????️‍???? (@ajlira17) 25 de enero de 2019