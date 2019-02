Beyoncé regala entradas a sus conciertos a las personas que se hagan veganas

Beyoncé y Jay-Z regalan entradas a sus conciertos de por vida a las personas que se pasen a la alimentación con vegetales. La artista ha publicado una foto en Instagram con el siguiente texto: «Mi Greenprint (huella verde) es comer verduras en el desayuno» y el «lunes sin carne». «¿Cuál es tu Greenprint? Haz clic en el enlace en mi biografía para tener la oportunidad de ganar boletos para cualquier show de Jay o mío de por vida».

Dicha iniciativa es un concurso patrocinado por 22-Days Nutrition, una marca de barritas de proteína de origen vegetal y polvos que Beyoncé creó con su amigo, nutricionista y entrenador personal Marco Borges. El proyecto recibe el nombre de Greenprint porque así se llama el nuevo libro de cocina vegana de Borges; dicha publicación tiene el objetivo de ayudar al medio ambiente alentando a los consumidores a adoptar una alimentación vegana.

El concurso pide a los participantes que compartan su Greenprint y que den en una página web «su nombre y correo electrónico para tener la oportunidad de ganar entradas para conciertos de Beyoncé y Jay-Z de por vida» (aunque en la letra pequeña se estipula que la oferta dura 30 años).

Los seguidores de la pareja y afines al veganismo no han tardado en darse de alta y las redes sociales también han sacado su faceta más cómica con diversas publicaciones.