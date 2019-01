La historia de superación de Auba Murillo: «La música ha sido mi salvavidas»

«Pensaba que iba a ser el mejor año de vida. Y de repente, comencé a notar como un hormigueo en la cara... y acabó siendo esclerosis», así empieza la historia de superación y fuerza de Auba Murillo, la joven mallorquina que ha conquistado a todos los coaches y espectadores de 'La Voz'.

Auba tiene 18 años, vive en Sant Jordi y estudia bachillerato artístico en el IES Joan Maria Thomas, en Palma. El testimonio de la joven es impactante. A sus 18 años, sufre esclerosis múltiple, una grave enfermedad que afecta al sistema nervioso. «Al principio no quieres creértelo, no quieres pensar que tienes una enfermedad para toda la vida, que te tienes que pinchar toda la vida. Dejé la música de lado, dejé de hacer todo lo que me gustaba», cuenta la mallorquina.

«Llega un día en el que explotas». Justo en ese momento, Auba Murillo se reconcilió con la música. un día pensé que no podía estar todo el tiempo comiéndome la cabeza. Decidí retomar lo que era tocar la guitarra, cantar en casa. Habían sido momentos muy malos, cantar era lo único que me daba confort». A pesar a los malos momentos, su madre, Catalina Castaño, asegura que ahora hace una vida «totalmente normal».

Dejó sin palabras a los coaches del programa. Auba es música y así lo demostró con tan sólo vocalizar la primera frase de Con las ganas, la conocida canción de Zahara. «Es una niña que ha nacido con música», ha contado su madre este martes a Ultima Hora.

Su madre cuenta que a ella también le gustaba la música y, emocionada, explica que en su hija se ha podido desarrollar todo aquello que ella no pudo. «Es una niña muy dulce, estamos muy contentos», asegura después de la emoción vivida. No para menos, la actuación de la joven, además de ser muy comentada en redes sociales, en Youtube ya cuenta con más de 155.546 visualizaciones en 24 horas.

El emocionante día de la audición

«Es una situación que te pone al extremo, es muy emocionante. Estábamos muy nerviosos, fueron muchas horas de espera», dice su madre. La espera y los nervios valieron la pena. Pablo López apretó su pulsador en tan sólo unos segundo, Luis Fonsi también giró su butaca y Antonio Orozco quedó bloqueado por sus compañeros.

Este lunes, día en el que se emitió el programa, la familia disfrutó de recordar la experiencia. «Vinieron sus amigos y lo vimos todos juntos», cuenta Catalina. «Disfruté de verlo, lo viví con tanta tensión que había cosas de las que no me acordaba», señala la madre de Auba.

Al terminar la actuación todo fueron alabanzas. La propia interprete de la canción, Zahara, felicitó a la joven mallorquina a través de Twitter.

A la joven artista todavía le queda camino dentro del programa, lo hará de la mano de Pablo López. En el escenario demostrará que «nada es imposible».