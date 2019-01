La polémica entrevista de Broncano a 'La Zowi'

David Broncano entrevistó este martes en su programa de La Resistencia a la cantante La Zowi, un encuentro que ha dado mucho de que hablar entre los usuarios de Twitter.

Entre La Zowi y el humorista hubo tensión. Hubo momentos incómodos, largos silencios y respuestas inesperadas. Una polémica entrevista en la que el presentador del programa intentó sofocar las llamas de la mejor forma que sabia.

El momento más incomodo de la entrevista fue cuando, casi sin temas de conversación, Broncano le preguntó a la cantante si le gustaban los ríos. «¿Cuánto crees que puedo tensar la entrevista hablando de accidentes geográficos? Has dado con un oompa loompa... Vaya rato llevamos eh. Yo estoy a gusto, yo cuando hay esto así de que tampoco... bueno... una conversación así como de quien habla en el ascensor», dijo Broncano, a lo que La Zowi respondió: «Como en todas tus entrevistas. No lo he dicho para joder».

Broncano, La Zowi y La Resistencia se han convertido en trending topic y la división entre los tuiteros es absoluta, unos alaban el trabajo del presentador, mientras que otros critican su actitud.

Cada vez que Broncano entrevista a algún trapero, al día siguiente todos los neochandaleros macarras fanses del neochandalero primigenio se le tiran encima porque "no fue una entrevista seria". Me parto los cojones. — Clara (@ClaraGiner) 23 de enero de 2019

Broncano entrevistando a traperos intentando dejarlos de tontos a todos para que su público de puretas se regocije pic.twitter.com/a02H9mmado — Kristina (@KristyVicious) 23 de enero de 2019