Un joven empresario mallorquín revoluciona el mercado con unas deportivas ecológicas

A sus 29 años, el mallorquín Pablo Mas March ha revolucionado el sector del calzado recuperando un material del pasado: la lana merino. Y ha creado unas zapatillas deportivas ultraligeras y extremadamente cómodas que están triunfando en el mercado nacional.

Yuccs, la empresa, ha conseguido vender en los primeros meses más de 1.000 pares, superando la barrera de los 100.000 euros de facturación. Que no está nada mal para un empresario novel. «La acogida ha sido extraordinaria, pero aún tenemos por delante mucho trabajo», cuenta su fundador. El emprendedor palmesano trabajó en la mítica firma Camper y en 2017 decidió crear su propia empresa: «Los zapatos siempre me han apasionado, así que me lancé a esta aventura. Quería crear una línea donde convivieran la simplicidad con el estilo. En resumen, las zapatillas más cómodas del mundo, pero con materiales sostenibles». El espíritu ecológico está en el ADN de Yuccs. La lana merino, tan española y tan olvidada, es el material en el que están realizadas sus deportivas, cuyas plantillas se han elaborado a partir del aceite de las plantas de ricino. La suela es de goma EVA, ultraligera. La lana merino es una fibra natural con unos beneficios únicos, ya que regula la temperatura, minimiza los malos olores y absorbe la humedad. El resultado son unas deportivas espectacularmente livianas, flexibles y transpirables. «Y ecológicas», insiste el mallorquín. El camino no fue sencillo. Durante un año, el joven empresario investigó las propiedades de este tejido natural junto al Instituto Tecnológico Textil (AITEX). De momento, la marca sólo ha lanzado al mercado un modelo unisex, en cinco colores, y minimalista: «Me encanta que sean tan versátiles y a la vez tan cómodas de llevar. Son unas deportivas atemporales. Además, se pueden lavar y la lana merino es muy resistente», añade el creador.

El producto, diseñado en Mallorca, se fabrica en Elche, y se distribuye en internet. En dos meses, el ‘boom’ ha sido total: «Estamos muy contentos con la aceptación, pero esto es solo el principio. Quiero crear más modelos, aunque primero hay que consolidar el actual. El mercado europeo sería el próximo objetivo de Yuccs. Y llegar a los 10.000 pares vendidos durante 2019».