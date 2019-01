Las camisetas feministas de las Spice Girls que fabrican mujeres explotadas

«Justicia de género», es la frase de una de las camisetas de la nueva colección que han lanzado las Spice Girls para recaudar fondos que «promuevan la igualdad». Pero la realidad es otra. No es una campaña feminista, ni solidaria. Así lo han denunciado en The Guardian las mujeres que fabrican estas camisetas en condiciones infrahumanas y por 39 céntimos la hora.

Trabajan más de 16 horas al día y les pagan menos de 6 euros al días. En cambio, las camiseta se venden a 20 euros. «No nos pagan lo suficiente y trabajamos en condiciones inhumanas», explica una de las mujeres que trabaja en la fábrica de Bangladesh.

Según cuentan las empleadas a The Guardian, les obligan a hacer horas extras para llegar a «objetivos imposibles» y coser miles de prendas al día. Si no lo consiguen las llaman «putas», aseguran.

#IWannaBeASpiceGirl@jim20062352 & @sewneo. Cc: @universalagent

"If you wanna be my lover, you gotta become my slave.

Make it last forever, slavery NEVER ends..."

Another submission for the Meme signature opening of the #RxOnlyPICTURESHOW pic.twitter.com/Yn8ZgWIMTc