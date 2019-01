En 'Ultima partida' Enric Elosúa y Packo Jacko repasamos las noticias más destacadas sobre el mundo de los videojuegos.

Noticias sobre novedades, nuevos juegos, los juegos que más nos gustaron, nuevas tecnologías y mucho más.

En este primer capítulo te comentamos los títulos más esperados y los más destacados para este 2019, entre los que se encuentran la continuación de 'The last of us' y 'Cyberpunk 2077', ente otros.

(Puedes suscribirte a 'Ultima partida' en este enlace).