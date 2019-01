El anuncio 'Álex y Julia' en Formentera, el tercero más visto en YouTube

El cortometraje musical 'Álex y Julia' de Estrella Damm, que la marca estrenó en 2018 para celebrar su décima campaña Mediterráneamente de verano, es el tercer anuncio más visto en YouTube en Europa el año pasado, según el ranking de popularidad que elabora la misma plataforma.

La campaña, protagonizada por Michelle Jenner y Oriol Pla y dirigida por Dani de la Torre, tiene actualmente más de 10.486.000 visualizaciones, ha informado Damm en un comunicado este miércoles.

El anuncio explica la historia de dos jóvenes músicos de versiones que se encuentran diez años después mientras buscaban la inspiración para componer su primer tema propio.

Además, de fondo sonaban las canciones que habían acompañado a los anuncios de Estrella Damm en los anteriores diez veranos.

Para celebrar la décima campaña, la cerveza volvió a Formentera y recuperó a los suecos Billie The Vision and The Dancers y su emblemático 'Summercat' en un tributo a 'Formentera' (2009), la primera campaña de Estrella Damm que ponía en valor el estilo de vida mediterráneo.