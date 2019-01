Esta es la sencilla razón por la que Greeicy Rendón no usa ropa interior

Greeicy Rendón no tiene pelos en la lengua. La cantante colombiana, que últimamente ha realizado algunas colaboraciones muy celebradas por el público con artistas españoles, como David Bisbal o Ana Guerra y Aitana, ha dado en una entrevista detalles muy íntimos sobre su vida personal y su forma de vestir.

En concreto, en una entrevista para la Revista Tv y Novelas recogida por la versión colombiana de Los 40, explicó que hace un tiempo que eso de usar ropa interior no va con ella.

Ver esta publicación en Instagram Ya nos vemos manizales ???? Una publicación compartida de Greeicy (@greeicy1) el 5 Ene, 2019 a las 7:08 PST

En concreto, dice que desde hace dos años no usa «más bragas, porque me incomodan», y eso que ella es una fiel amante de los vaqueros, y siempre que puede los usa.

«Cuando cuento que uso los jeans sin nada debajo, se aterran (...) Me han dicho mil vainas sobre el tema, pero les respondo que, igual, nunca me he pelado», confesó la joven cantante natural de Cali.