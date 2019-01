Los mensajes 'subidos de tono' del hombre más rico del mundo a su amante

Han salido a la luz los mensajes que acreditan la infidelidad de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Aunque en un primer momento parecía que la separación del consejero delegado de Amazon y su esposa MacKenzie era amistosa, poco a poco se van conociendo nuevas informaciones que demuestran que no fue todo tan de mutuo acuerdo como querían hacer creer.

La publicación 'National Enquirer' ha sido la encargada de hacer públicos estos mensajes. Según informa el medio, Bezos le envió a su amante «fotografías de su pene, selfies sin camisa y todo tipo de mensajes románticos». Por lo visto, la relación comenzó hace ocho meses y fue totalmente clandestina, ya que ambos estaban casados.

MacKenzie descubrió la infidelidad de su marido cuando vio los registros del jet privado del matrimonio, ya que muy a menudo el nombre de Lauren Sanchez era el único en la lista de pasajeros. El portal Vanitatis explica que, aunque Bezos quiso comprar la historia a la revista, la amistad del director de 'National Enquirer' con Donald Trump, enemigo declarado de Jeff, pudo más. Una clara venganza del presidente de los Estados Unidos.

The magazine the world is talking about hits newsstands in Michigan, the Carolinas, Georgia, Chicago, Los Angeles, Sacramento, San Diego and Seattle tomorrow. #enquiringmindswanttoknow pic.twitter.com/77xqdjwsAH