Valtònyc, sobre el torero 'El Soro': «Habría que amputarle las orejas y el rabo»

El matador de toros Vicente Ruiz, conocido popularmente como 'El Soro', lucha por salvar su pierna. Hace seis meses sufrió una infección y está siendo sometido a un tratamiento antibiótico, según informa ABC. 'El Soro' estuvo presente el mes de octubre en un un acto, celebrado en Lloret, «en defensa de los valores taurinos» en el que colabora Actúa Vox.

El torero ha explicado que «si de aquí al día 20 no remite la infección, habrá que tomar una determinación. No sé lo que va a pasar, si habrá que quitar la prótesis, si habrá que amputar… No quiero ni pensarlo… Lo que Dios quiera, estoy en las manos de Dios. Tiene que ocurrir un milagro para salvar la pierna».

Ante esta información, el rapero Valtònyc no ha tardado en hacer una publicación en su cuenta de Twitter: «¿Sólo la pierna? Habría que amputarle las orejas y el rabo también».

Josep Miquel Arenas Beltrán ya es conocido por sus opiniones en redes sociales, una muestra fue la crítica que hizo a Dani Mateo en el momento de su polémico 'sketch' en 'El Intermedio'. En un tuit afirmó que el humorista estaba «tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón. La autocensura es la peor censura de todas».

Dani Mateo ya tenía miedo de hacer el sketch, y después de lo ocurrido, no volverá a hacerlo más. Está tan acojonado que hasta ha salido a pedir perdón y aún sigue lamentándose, por un sketch. La autocensura es la peor censura de todas. — Josep Valtònyc???? (@valtonyc) 7 de noviembre de 2018

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) registró el pasado 30 de octubre una demanda contra España de Valtònyc en la que alega una violación de su libertad de expresión.

El rapero mallorquín debería haber entrado en la prisión en España antes del pasado 24 de mayo, cuando concluía el plazo otorgado por la Justicia española, pero, tras varias semanas en paradero desconocido, reapareció en julio en Bruselas.