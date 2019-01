Salen a la luz las primeras imágenes de la última temporada de 'Juego de tronos'

La serie 'Juego de tronos' llega a su fin en este 2019 y los fans ya tienen una excusa más para seguir esperando con ansia que llegue el mes de abril, cuando se espera que se estrene la octava y definitiva temporada.

Y es que en los primeros días del nuevo año han trascendido algunas imágenes de los que van a ser los últimos episodios, los que diriman el futuro de Poniente y por fin sepamos sobre quién recaerá el peso de ocupar el mítico Trono de Hierro.

Este anticipo puede encontrarse en el vídeo con el que HBO promociona sus principales apuestas de cara a este nuevo año, y en ellas se ve el primer encuentro entre Daenerys, Jon y Sansa, al regreso de los dos primeros a Invernalia. Una escena de lo más significativa, cargada de tensión.

It’s going to be a very good year.



Here’s your first look at @GameOfThrones, #Euphoria, @watchmen, #BigLittleLies and more. #HBO2019 pic.twitter.com/7Qblx7ioMh