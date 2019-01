El peligroso reto viral que triunfa en internet

La película 'Bird Box' (Caja de aves, en español) uno de los últimos estrenos de la plataforma Netflix, ha creado un nuevo reto viral inesperado. El arriesgado desafío consiste en imitar algunas de las escenas de film con una venda en los ojos.

El largometraje de Sandra Bullock cuenta la historia de una mujer que trata de salvar las vidas de sus hijos después de que unas fuerzas misteriosas provocaran suicidios en masa alrededor del mundo, al convertirse en los peores miedos de las personas.

Tras el lanzamiento de la película, el 21 de diciembre, han surgido miles de memes con imágenes de la película, aunque algunas personas se han llegado a fotografiar o grabar realizando tareas diarias con vendas en sus ojos. Aunque en algunos se pueden ver escenas cotidianas, otras publicaciones muestran imágenes más peligrosas.

Tal y como informa el diario Daily Mail, «uno de los vídeos muestra a un padre agarrando las manos de sus dos hijos pequeños mientras corre por la casa y termina con uno de los niños estrellado contra una pared. También se pueden encontrar otros vídeos de adolescentes andando en bicicleta pero con los ojos vendados y chocando contra sillas y otro de un hombre conduciendo con los ojos vendados».

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.